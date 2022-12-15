Gaziantep'in Araban ilçesinde sis etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İlçede gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de devam etti.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Araban-Gaziantep ve Araban-Adıyaman kara yollarının geçtiği tünel ve geçitlerde görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sisin etkili olduğu ilçede görüş mesafesi 8 metreye kadar düştü.

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