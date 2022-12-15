Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Gaziantep kampı başladı

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GAZİANTEP (AA) - Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Gaziantep'te kampa girdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan takımın teknik sorumlusu İbrahim Acar, Gaziantep'te bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Takımın 2021'de Avrupa Şampiyonu ve 2022'de ise Peru'da düzenlenen organizasyonda dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatan Acar, şunları kaydetti:

"Ülkemize engelliler branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdik. Burada bulunmaktan gururluyuz. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Biz farklı farklı illerde kamp yaparak buradaki down sendromlu çocukların futsal açısından daha fazla gelişme göstermesini arzu ediyoruz. İnşallah Gaziantep'e dokunarak, buradan hem lige bir takım hem milli takıma sporcu almak istiyoruz."





- "İnşallah Avrupa Şampiyonu oluruz"

Takım kaptanı Birkan Dikici ise çalışmaların iyi gittiğini belirtti. Dikici, "Avrupa şampiyonluğu elde etmek için çok çaba sarf ediyoruz. İnşallah Avrupa şampiyonu oluruz. Burada bize desteğini esirgemediği için Fatma Şahin'e çok teşekkür ederiz." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da milli takımı kentte ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

İtalya'nın Napoli kentinde 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Gaziantep kampı, 21 Aralık Çarşamba günü sona erecek.

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