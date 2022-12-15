Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan eski hakim çifte hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Öznur D. ve eşi Emin Kürşat D. ile avukatları katıldı.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandıklarını ve örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan eylem yoğunluğunu dikkate alarak sanık Emin Kürşat D'ye 7 yıl 6 ay, eşi Öznur D'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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