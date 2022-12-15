Gaziantep Üniversitesinde sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesinde "Ev Dışı Toplu Beslenme-Sağlık Yararları ve Riskleri" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, panelde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenleri tarafından sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, araştırmaların yanlış beslenmeyle kanser ve kronik hastalık riskini artırdığını belirtti.

Bireylerin sağlığını sürdürmesi ve geliştirmesinde temel koşullardan birinin yeterli ve dengeli beslenme olduğunu anlatan Kervancıoğlu, "Bireylerin evde olduğu gibi toplu beslenme yapılan kurumlarda da enerji ve besin öğesi açısından yeterli, hijyenik ve kaliteli beslenmeleri oldukça önemlidir. Bu bağlamda bireylerin beslenme alışkınları anlamında eğitilmesi, besin güvenliğinin sağlanması ve tüketici bilinciyle farkındalık oluşturulmasına destek veren, bu bilimsel faaliyetin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yasemin Beyhan da beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğunu kaydetti.

İyi beslenen toplumlarda iş yaşamında verimliliğin de arttığını aktaran Beyhan, "Belli bir süre içerisinde üretilen ürün miktarlarında artışlar söz konusu olabiliyor. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar açısından beslenmenin önemine bakıldığında iş kaza riskini önleyebiliyor ya da yetersiz beslenme tam tersi iş kazaları riskini görülme oranını artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Programa öğrenci, akademisyen ve ilgililer katıldı.





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