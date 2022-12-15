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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te anaokulu sayısı 228'e ulaştı

AA

Gaziantep'te anaokulu sayısı 228'e ulaştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 75 olan anaokulu sayısının açılışı yapılan 153 yeni okulla 228'e ulaştığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yazılı açıklamasında, kente yüzde 67 olan 5 yaşta okullaşma oranının yüzde 85 seviyelerine taşıdıklarını belirtti.

2023 bütçe yılı kapsamında yapımı planlan 136 yeni anaokulunun tamamlanmasıyla 5 yaşta yüzde 100, 3-4 yaşta yüzde 75 okullaşma hedeflerinin olduğunu ifade eden Tepe, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te 75 olan anaokulu sayısı il genelinde açılışı yapılan 153 yeni anaokulu ile toplam 228'e ulaştı. Okul öncesi eğitim döneminde daha fazla çocuğun eğitimden yararlanması amacıyla merkez ilçelerde bulunan siteler, camiler, kırsal alanda bulunan taziye evleri gibi kamu binalarında, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği yaparak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını içeren Anaokulum Bahçemde Projesi'ni hayata geçirdik. Proje kapsamında 4 site ve 8 derslikte 90 öğrenci ile eğitim öğretime devam ediyoruz. 6 sitede de onarım ve donatım işlemlerini en kısa sürede tamamlayarak 12 derslikte daha eğitim öğretime başlayacağız."

Yıllar içerisinde okul öncesi eğitim öneminin daha iyi anlaşılmasıyla çocukların 3 yaştan itibaren eğitime başladığını belirten Tepe, 46 bin olan anasınıfı öğrenci sayısını 64 bin seviyelerine çıkarttıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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