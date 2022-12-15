Darbe sanığı eski albaya yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezası

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi nedeniyle hakkında verilen 15 yıl hapis cezası bozulan ve yeniden yargılanan dönemin eski Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı Kurmay Başkanı albay Şamil Türk Özcan'a müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanık Özkan ile avukatları katıldı.

Sanık, terör örgütleriyle bağlantısının bulunmadığını ve darbe girişiminin karşısında durduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özkan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Eski albay Özcan'a, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Nisan 2018'de verilen müebbet hapis cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince 15 yıla çevrilmiş, bu ceza Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.