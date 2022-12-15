Gaziantep FK'de olağanüstü genel kurul ertelendi

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GAZİANTEP (AA) - Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Aralık'a ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, 15 Aralık 2022 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir. Kulübümüzün genel kurulu, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın dernek binamız olan Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'mizde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.





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