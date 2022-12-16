Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adımayan'ın Gölbaşında etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Gaziantep kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücüler araç farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de devam etti.

Yüksek kesimlerde daha fazla hissedilen sis, kent merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Gölbaşı– Malatya, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu ve ilçe merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü.

Güvenlik güçleri, kavşak ve arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

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