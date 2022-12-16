Türk mercimeğinin ihracatı ikiye katlandı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye, yılın 11 ayında 428 milyon 467 bin dolarlık mercimek ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden aldığı bilgiye göre, Türk hububat ve bakliyatçıları yılın 11 ayında 110 ülkeye 385 bin 552 ton mercimek gönderdi.

Bu kapsamda ihracatçılar, 428 milyon 467 bin dolar gelir etti, geçen yılın aynı dönemi göre dış satımlarını miktarda yüzde 82,6 değerde ise yüzde 108 yükseltti.

Türk ihracatçılar, en fazla mercimek ihracatını 192 milyon 897 bin dolarla Irak'a gerçekleştirdi. Irak'ı 62 milyon 170 bin dolarla Sudan, 19 milyon 681 bin dolarla Almanya, 18 milyon 318 bin dolarla Mısır ve 13 milyon 77 bin dolarla İtalya takip etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, dünyada mercimek ihracatında Türkiye'nin ilk 3 ülke arasında bulunduğunu belirtti.

- Dünyada Türk mercimeği markası var

Mercimek ihracatında Türkiye'nin son 3 yılda önemli üretim ve ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Mercimek iç piyasada da çok tüketilen bir ürün olduğu için öncelikle iç piyasanın talebini karşılayarak daha sonra ülkemizin uluslararası mercimek ticaretindeki yerini artan ticaret hacmi ile pekiştirmek önemlidir. Ülkemiz menşeli mercimek, tüm dünyada marka değeri olan, diğer ülke menşeli mercimeğe tercih edilen üründür. Bu üründeki ihracatımız, gün geçtikçe artarak ilerliyor. Bu üründeki ihracatımız yarım milyar dolar seviyelerine doğru artıyor. Mercimek sağlıklı gıda anlamında uygun fiyatı ve besleyici yönü ile tüm dünyada her geçen gün daha fazla talep edilen ürünler arasında yerini almaktadır. Mercimek ürününde bu yıl rekoltede yüksek seviyelerin görülmesi, mercimek ürünündeki üretim artışının önemli nedenlerinden olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizin bu artışta olduğu gibi önümüzdeki süreçte de daha da verimli tarım yaparak üretimi destekleyici adımlar atmaya devam edeceğine inanıyoruz."

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