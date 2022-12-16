Gaziantep'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, çalışmaları sonucu "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'yi yakaladı.

Söz konusu hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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