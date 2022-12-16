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Gaziantep'te trafik kazasında ölen astsubayın naaşı memleketine gönderildi

AA

Gaziantep'te trafik kazasında ölen astsubayın naaşı memleketine gönderildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Emrah Daşkol'un (26) naaşı, törenle memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

Sabah saatlerinde görev dönüşü memleketi Adıyaman'a gitmek isteyen Emrah Daşkol, 44 KR 400 plakalı otomobiliyle Gaziantep-Nurdağı kara yolu Sakçagözü Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Daşkol, kurtarılamadı.

Daşkol için İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen askeri törene, annesi Zeliha, babası Mahmut Daşkol ile aile yakınlarının yanı sıra Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Doğan Şar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Nurdağı Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, İslahiye 106. Topçu Alay Komutanı Albay Sedat Mercan ve diğer ilgililer katıldı.

Aile yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı törende, Daşkol'un özgeçmişi okundu.

Daşkol'un cenazesi, yapılan duanın ardından memleketi Adıyaman’a gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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