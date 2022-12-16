Gaziantep'te kumar oynamaya yer temin eden şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye ceza kesildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Konak Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler kumar malzemeleri ele geçirdi, kumar oynayan 3 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kumar oynamaya yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.



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