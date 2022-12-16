Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine beyran yapımı anlatıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in tescilli lezzeti olan beyran, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine uygulamalı anlatıldı.



Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk ve beyran ustası Ahmet Şahin, öğrencilere beyranın tarihi ve yapımı hakkında bilgiler vererek program sonunda katılan misafirlere beyran ikramında bulundu.

Düzenlenen programa, GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



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