Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 15 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.A. ve F.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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