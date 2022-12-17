Gaziantep'te 1 milyon 490 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem dev olan genç adam

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 490 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir otomobil ve depoda arama yaptı.

Aramalarda, 1 milyon 490 bin gümrük kaçağı boş makaron ve 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyona ilişkin görüntüler de polis tarafından basın mensuplarına dağıtıldı.

Görüntülerde, polisin depo ile araçtaki aramasında makaron ile cep telefonlarının ele geçirilmesi yer aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.