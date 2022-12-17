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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te bir araçta 48 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA

Gaziantep'te bir araçta 48 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polislerce durdurulan bir araçta 48 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçların engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler, bu çerçevede kentteki bir uygulama noktasında, narkotik dedektör köpeği "Argos"un tepki verdiği araçta arama yaptı.

Aramada, 48 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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