Gaziantep'te sis etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde etkili olan sis görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.

İslahiye ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Sürücüler araç farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.

Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Araban ilçesinde de etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Araban Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Karademir, sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.



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