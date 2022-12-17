Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler ve Alparslan mahallelerinde biri petrol istasyonu olmak üzere 2 iş yerinden yapılan hırsızlığın şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, petrol istasyonundan yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.



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