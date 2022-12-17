Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Emre Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan motosikletteki M.P'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilince zanlının adresine operasyon düzenlendi.

Adresteki aramalarda, bir miktar esrar, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.P. ile Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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