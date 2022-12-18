Gaziantepli tiyatrocular, şehidin "lösemili çocuklara destek" vasiyeti için sahne aldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tiyatroyla ilgilenen bir grup genç, şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek ve lösemili çocuklara destek sağlamak amacıyla sahneledikleri oyunla 18 bin lira bağış topladı.

Gazikent Gençlik Merkezi Ayırdı Bul Tiyatro ekibi, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Ekim'de şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." şeklindeki vasiyetinin ardından kolları sıvadı.

Tiyatroyla ilgilenen 11 kişiden oluşan grup, hem şehidin vasiyetini yerine getirmek hem de lösemili çocuklara destek sağlamak amacıyla Anton Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi ve Ayı" oyununa 1 ay boyunca hazırlandı.

Belirli tarihlerde 3 gösterimle 600 seyirciyle buluşan genç tiyatro topluluğu, gösterimlerin ardından 18 bin lira gelir sağlayarak, tamamını lösemili çocuklara bağışladı.

Gazikent Gençlik Merkezi Müdürü Hayrettin Gemici, AA muhabirine, merkez üyelerinin büyük emeklerle tiyatro oyununu hazırladığını ve herkesin çok mutlu olduğunu belirtti.

Birçok sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini aktaran Gemici, şunları kaydetti:

"Bu sefer farklı bir projeye imza attık ve bu proje bizim için çok önemliydi. Vatan uğruna canını seve seve ve gözünü kırpmadan feda eden bir Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek için gençler olarak bir araya geldik. Bu proje değerli duygular içerisinde zaman geçirmemize sebep oldu, çok anlamlı etkinlik yapıldı. Bu tiyatro ile hem şehidimizin vasiyetini yerine getirmeye çalıştık hem de lösemili çocuklarımıza katkı sağlamayı amaçladık. Tiyatrodaki gelirlerimizin hepsini lösemili çocuklara gönderdik. Bu projeyi uygulayarak çok mutlu olduk ve gurur yaşadık."

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