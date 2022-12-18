Gaziantep'te kum silosuna düşen işçi kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir kum ocağında, silonun içine düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burak Mahallesi Mermerciler ve Biriketçiler Sitesi'nde kum ocağında çalışan İbrahim Halil Göv (18), kum silosu üzerinde çalışırken ayağının kayması sonucu silonun içine düştü.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olaya 2 araç ve 7 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu Göv'ü bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralanan Göv, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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