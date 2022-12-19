Gaziantep'te belediyeden üniversitelilere 134 milyon lira nakdi destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, üniversiteli öğrencilere destek sağlamak amacıyla ilk dönemde verdiği 3 bin liralık desteği ikinci dönem de sürdürecek.
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, ilk kez üniversitelere kayıt yaptıracak öğrencilere 3 bin lira destek sağladıklarını belirtti.
Taleplerin fazlalaşması nedeniyle Şahinbey ilçesine kayıtlı öğrencilerin tümüne ilk dönemde 3 bin lira destek sağlamayı kararlaştırdıklarını aktaran Tahmazoğlu, ilk dönem 3 bin lira nakdi desteği üniversite öğrencilerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.
İkinci dönemle birlikte öğrenci başına toplamda 6 bin lira katkı sağlamış olacaklarını dile getiren Tahmazoğlu, "Gençlerimize sadece bu eğitim-öğretim yılında sağladığımız destek 134 milyon liraya ulaştı. Gençlerimizin daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. Destek bizden başarı öğrencilerimizden. Güle güle harcayın." ifadeleri kullandı.
Destekten 22 bin 351 öğrencinin faydalandığı kaydedildi.