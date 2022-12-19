Gaziantep Basketbol'un galibiyet hasreti sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk olduğu Türk Telekom'a 90-75 yenilen Gaziantep Basketbol, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Gaziantep temsilcisinin 6. haftadaki Pınar Karşıyaka maçı ise milli maç nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe Beko'ya 68-76, 10. haftasında Galatasaray Nef'e 77-54 ve dün karşılaştığı Türk Telekom'a ise 90-75 yenilen Gaziantep Basketbol, kötü gidişatı durduramayıp, üst üste 3. maçını da kaybetti.

Sıralamada 13 puanla 14. durumda bulunan Gaziantep Basketbol, rakip potaya 726 sayı atarken, potasında ise 762 sayıya engel olamadı.

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, AA muhabirine, iyi bir takıma sahip olduklarını söyledi.

Son dönemde yaşanan sakatlıklar yüzünden takımın istikrar yakalayamadığını belirten Dai, "İki kulvarda yarışırken,sezon başından bu yana üst üste yaşanan sakatlıklar ritim bulmamıza engel oldu. Ligde istediğimiz sonuçları alamasak da telafi için önümüzde çok zaman var. İlk 8'den kopmuş değiliz. Alacağımız 2 galibiyetle play-off potasına gireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.





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