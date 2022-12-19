Moda Gaziantep Fuarı açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen "Penye, Tekstil, Hazır Giyim Aksesuarları, Kumaş ve Yan Sanayileri Fuarı (Moda Gaziantep)" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Sanayi Odası, Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin destekleriyle TÜYAP Fuarcılık tarafından Orta Doğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Anıl Alkan Gaziantep'in üretken ve büyüyen bir şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'in her alanda birlikte iş yapma kültürüne sahip olduğunu ifade eden Alkan, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in en büyük sermayesi sanayicinin cesareti ve son 30 yılda bu anlamda yaptığı atılımlardır. Bu cesaret Gaziantep için çok büyük bir avantajdır ve belirleyici bir unsurdur. Gaziantep'in bu üretimle beraber piyasada rol alan ve piyasayı belirleyen bir şehir olur."

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep'in son yıllarda adeta fuar şehri haline geldiğini belerten Ünverdi, "Bu fuar bize gösterdi ki biz yine hep berabar güzel işler çıkartabiliyoruz. Burası gerçekten her anlamda üretimin şehri. Kumaş, ipek gibi ürünler tarihsel boyunca bizimle beraber vardı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Fuar 22 Aralık'ta sona erecek.



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