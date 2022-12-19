Gaziantep'te PÖH ekipleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Polis Özel Harekat (PÖH) timleri rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, "Teşkilatımızın çelik bileği Özel Harekat Polislerimizden nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı" başlığıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü binasından zırhlı araçlarla çıkan ekipler, senaryo gereği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tramvay istasyonundaki vagonda rehin alınan bir kişinin kurtarılması için operasyon düzenledi.

Suçluları etkisiz hale getiren polisler, rehineyi kurtardı.

Ekipler, daha sonra dedektif köpekle trende bomba araması yaptı.

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