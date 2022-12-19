Gaziantep'te kadınlar ağaçları örgüleriyle giydirdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir grup kadın, bölgede sanat sokağı oluşturulması için ağaç gövdelerini işledikleri örgülerle giydirdi.

İsmet Paşa Caddesi'ndeki kafede bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, resim öğretmenleri Gülseren Karahan Temel ve Fatma Bekar öncülüğünde atıl durumdaki ipleri değerlendirerek, rengarenk örgüler yapmaya başladı. Bölgenin sanat sokağı yapılmasını isteyen kadınlar, yaptıkları örgüleri caddedeki ağaçların gövdesinde birleştirdi.

Rengarenk motiflerle yapılan örgüler, sokaktan geçen vatandaşların da dikkatini çekti.

Resim öğretmeni Gülseren Karahan Temel, gazetecilere, kafede buluşan kadınların desteğiyle sanat sokağı projesi geliştirdiklerini ifade ederek, belediyenin de desteğiyle haftanın iki günü caddenin trafiğe kapatılmasını ve caddeyi güzelleştirmek istediklerini söyledi.

Bedensel engelli Beyza Temli de kafeye gelerek işledikleri örgülerle projeye destek verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.