Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Değirmiçem Mahallesi'ndeki bir okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen ve 9 suç kaydı bulunan A.K.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra okulun yangın merdiveninden kaçma anı yer alıyor.