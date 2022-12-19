GÜNCELLEME - Gaziantep'te servis aracının çaptığı kamyonetin altında kalan 2 işçi öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, servis aracının çaptığı park halindeki kamyonetin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 HM 476 plakalı işçi servisi, 5. Organize Sanayi Bölgesi 83508 Nolu Caddesi'nde, ters yönden gelerek park halindeki kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, kaldırımda telekomünikasyon işinde çalışan işçilerin üzerine sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalan işçi Mehmet Patlar'ın (38) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın altından çıkarılan Fatih Akar (34) ve servisteki 3 yaralı ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Akar'ın, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, servis aracının ters yönden gelerek park halindeki araca çarpması yer aldı. Görüntülerde ayrıca, çarpışmanın ardından sokaktaki sahipsiz köpeğin olay yerinden kaçarak uzaklaşması da görülüyor.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Patlar ve Fatih Akar'ın cenazeleri İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Kayabaşı Mahallesinde İlçe Müftüsü Hasan Kiraz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından iki arkadaş yan yana defnedildi.

Cenazeye, Patlar ve Akar'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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