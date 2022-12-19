Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağdaş ve 60. Yıl mahallelerindeki iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
İş yerlerinin ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların Ö.K. ve S.D. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kaçma anı yer alıyor.