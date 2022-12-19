"Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" tamamlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep kültürünün önemli parçası olan yemeniciliğin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen "Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" sona erdi.

İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği öncülüğünde, Türkiye Ayakkabı Sektör Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü iş birliğinde 3 yıl önce başlatılan ve sona gelinen proje, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ndeki kapanış programıyla tamamlandı.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet İnce, buradaki konuşmasında, yemeninin hikayesinin hiç bitmemesi gerektiğini söyledi.

Yemeni ve ayakkabıya daha çok kadın eli değmesi gerektiğini ifade eden İnce, "Dünya çok büyük bir pazar. Yemeniye çok talep var. Avans vermek şartıyla yemen yaptıracak firma bulamıyoruz. Yemenimize, işimize sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise yemeninin sürdürülebilmesi daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini ve bu projenin bu anlamda önemli olduğunu dile getirdi.

Proje Koordinatörü İlknur Ünal ise proje kapsamında kurumlarla işbirliği yaptıklarını, çeşitli eğitimler düzenlediklerini, konuyu gençlere anlattıklarını ve ustalar yetiştirdiklerini ifade etti.

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