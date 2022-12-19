Gaziantep'te 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte alkol üretimine yönelik polisin düzenlediği operasyonda sahte 84 litre dökme alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde 3 iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 680 bin boş makaron, 4 bin 312 cinsel içerikli ilaç, 185 litre etil alkol, 148 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.









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