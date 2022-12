Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Kılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu:

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, her bir gencin insan hakları savunucusu olmasını istediklerini belirtti.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Atatürk Kültür Sahnesi'nde, "İnsan Haklarının Kurumsallaşma Pratiği: Ulusal İnsan Hakları Kurumları" konulu konferans düzenlendi.

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, burada yaptığı konuşmada, insan hakları koruma mekanizmasını anlattı.

Kurumsal yapılanmanın en üst şemsiyesinin Birleşmiş Milletler olduğunu aktaran Kılıç, şunları söyledi:

"Bu kurumsal yapılanmanın altında oluşturulan ülkelerin taraf olduğu kurumlar var. Bu doğrultuda bu sözleşmelerin ulusal düzeyde etkinliğinin arttırılması, uygulanırlığının takip edilmesi noktasında hemen hemen 1990'lı yılların başlarından itibaren yoğun bir şekilde ulusal insan hakları kurumlarının yapılandırıldığını görüyoruz. Bugün Birleşmiş Milletler düzeyinde 130 adet akredite olmuş Ulusal İnsan Hakları Kurumu var, bunlardan bir tanesi de biziz. Bu kurumsal yapıların temel misyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun misyonu ve yetkileri çerçevesinde söz edecek olursak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi en temel görev ve misyondur."

21. yüzyılda dünyada birçok insan hakları ihlali olduğunu belirten Kılıç, "Dünyanın her yerinde savaşlar, sürgünlükler, yoksulluklar, yoksunluklar var. Bunların her biri insan hakları meselesi. Bunları gençlerimizin bir misyon olarak, bir fikir olarak sahiplenmesini bekliyoruz. Her biri bir insan hakları savunucusu olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok da insan haklarının temelinde hoşgörü ve empatinin olduğunu ifade etti.

Konferansa GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

