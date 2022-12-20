Gaziantep'te firari terör hükümlüsü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te firari terör hükümlüsü yakalandı

AA

Gaziantep'te firari terör hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK propagandasından hükümlü firari, saklandığı adreste yakalandı
YEREL HABERLER PKK propagandasından hükümlü firari, saklandığı ...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Kılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE EV YANGINI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE EV YANGINI
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 ...
"Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" tamamlandı
YEREL HABERLER "Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor ...
Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının ...
Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla ...
Gaziantep'te yangının çıktığı 2 ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yangının çıktığı 2 ev kullanılmaz hale ...
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 ...
Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE, &#039;REHİNE KURTARMA&#039; TATBİKATI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE, 'REHİNE ...
Gaziantep'te, 'rehine kurtarma' tatbikatı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 'rehine kurtarma' tatbikatı
Gaziantep'te kadınlar ağaçları örgüleriyle giydirdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kadınlar ağaçları örgüleriyle giydirdi
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE 22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE 22 KAÇAK GÖÇMEN ...
(Görüntülü)KADINLARIN HAZIRLADIĞI ÖRGÜ YÜNLER, AĞAÇLARA GİYDİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KADINLARIN HAZIRLADIĞI ÖRGÜ YÜNLER, ...
Gaziantep'te 22 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 22 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te PÖH ekipleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PÖH ekipleri rehine kurtarma tatbikatı ...
Moda Gaziantep Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Moda Gaziantep Fuarı açıldı
Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE SERVİS MİNİBÜSÜ, KAMYONETE ÇARPTI: 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE SERVİS MİNİBÜSÜ, ...
GÜNCELLEME - Gaziantep'te servis aracının çaptığı kamyonetin altında kalan 2 işçi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'te servis aracının çaptığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.