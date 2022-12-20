Gaziantep'te firari terör hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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