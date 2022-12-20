Üniversiteliler görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yazılım geliştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteliler görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yazılım geliştirdi

AA

Üniversiteliler görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yazılım geliştirdi

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri "Göz" isimli yapay zeka yazılımıyla görme engellilerin hayatını sesli komutlarla kolaylaştırmayı hedefliyor.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 3 öğrenci, kaldıkları yurttaki görme engelli arkadaşlarının yaşadığı zorluklardan etkilenerek yazılım geliştirmeye karar verdi.

Yaptıkları çalışmalar sonucu yapay zeka yazılımını hazırlayan gençler, üretmeyi planladıkları "akıllı gözlük" veya yaka kamerası yardımıyla görme engellilere çevredeki engelleri anlık olarak sesli iletmeyi amaçlıyor.

Gençler, yapay zeka yazılımına sahip mobil uygulamayı kullanıma sunmak için bazı firmalarla görüşüyor. Uygulama, internet platformlarına yüklendiğinde cep telefonlarına indirilebilecek.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mustafa Seçilmiş, AA muhabirine, projeyi 1,5 yılda geliştirdiklerini söyledi.

Bir süre sonra İnovamTİM İnovasyon Yarışması'na katıldıklarını belirten Seçilmiş, bu yarışmada üçüncü olduklarını ifade etti.

Yarışmada ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldıklarını anlatan Seçilmiş, "Projemizde sağlıkta yapay zeka kullanarak görme engelli bireylerin kullanabileceği bir mobil uygulama geliştirdik. Görme engelliler bu uygulamayı kullanarak anlık nesne takibini sürdürerek kulaklık yoluyla öğrenecek. Aynı zamanda konum desteği sunuyoruz. Ailesiyle görme engelli birey arasındaki konum bilinebilecek." diye konuştu.

- "Uygulamamız görme engellilere göz olacak"

Bireyin bulunduğu lokasyonu ailesi ve yakınlarıyla anlık paylaşan uygulamanın güncel olarak yapıldığını aktaran Seçilmiş, şöyle devam etti:

"Bu uygulamayı kamera yoluyla kullanmayı hedefledik. Gözlükteki bir kamera veya yaka kamerası olabilir. İlerleyen süreçte imkan olursa kamerasız bir şekilde ışınları kullanarak geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu uygulama canlı kayıt yapmıyor, yani kimsenin kaydı alınmıyor. Görme engelli birey bir arabayı görünce uygulama hemen nesneyi algılıyor ve 'araba var' diyor. Uygulama bir kişiyi 3-4 kez görünce bu insanı tanımlıyor, o insanı hangi isimle tanıyorsa o isimle sesleniyor. Uygulamamız görme engellilere göz olmayı hedefliyor. Birey bu ürünü kullanırken pek çok engeli ortadan kaldıracak. Trafik ışıklarını fark edebilecek, sesli olarak iletecek. Görme engelli bireyler insanları tanıyamıyor. Uygulama aynı insanı birden fazla gördüğünde o insanı tanımlayacak ve isim yoluyla aktaracak."

- "Vicdani bir sorumluluk hissettik"

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi İbrahim Çeri de uygulamayı Mustafa Seçilmiş ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hazar Taylan Yılmaz ile geliştirdiklerini, Yılmaz'ın daha sonra İstanbul'daki bir üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne geçiş yaptığını söyledi.

Çeri, uygulamayı kullanmanın hiçbir zorluğu olmadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Projemizin çıkma aşaması bir yurtta gerçekleşti. Görme engelli bir arkadaşımızın yaşadığı zorlukları ve yaşadığı engelleri görünce vicdani bir sorumluluk hissettik. Görüntü işlemedeki yapay zekayı kullanarak anlık sesle aktaran bir uygulama yaptık. Arkadaşlarımızla yarışmaya başvurduk. Engelli bireylerin günlük karşılaştığı engelleri, yani ağaç, araba, çukur, evleri görüp anında aktarılıyor ses olarak. Biz bastonu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Aslında bastona da bu kamerayı yerleştirip uygulamayı kullanabiliriz. Büyük veri setlerini kullanıyoruz ve bunlar halihazırda var."

- "Gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız"

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise öğrencilerin faydalı bir uygulama ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Görme engelli bireyler için güzel bir uygulama olduğunu dile getiren Yumrutaş, "Yapay zeka teknolojisini kullanarak uygulama yapıyorlar. Bir insanla birden fazla kez karşılaşınca o insanın kim olduğunu algılayacak ve görme engellinin kulağına aktaracak. Karşınızdan 'şu geliyor' diye bilgi verecek. Bu projeler önemli. Bunların hayata geçmesi çok önemli. Projeyi çok önemsiyorum. Proje yapmak isteyen gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te firari terör hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari terör hükümlüsü yakalandı
PKK propagandasından hükümlü firari, saklandığı adreste yakalandı
YEREL HABERLER PKK propagandasından hükümlü firari, saklandığı ...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Kılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE EV YANGINI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE EV YANGINI
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 ...
"Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" tamamlandı
YEREL HABERLER "Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor ...
Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının ...
Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla ...
Gaziantep'te yangının çıktığı 2 ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yangının çıktığı 2 ev kullanılmaz hale ...
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 ...
Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE, &#039;REHİNE KURTARMA&#039; TATBİKATI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE, 'REHİNE ...
Gaziantep'te, 'rehine kurtarma' tatbikatı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 'rehine kurtarma' tatbikatı
Gaziantep'te kadınlar ağaçları örgüleriyle giydirdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kadınlar ağaçları örgüleriyle giydirdi
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE 22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE 22 KAÇAK GÖÇMEN ...
(Görüntülü)KADINLARIN HAZIRLADIĞI ÖRGÜ YÜNLER, AĞAÇLARA GİYDİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KADINLARIN HAZIRLADIĞI ÖRGÜ YÜNLER, ...
Gaziantep'te 22 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 22 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te PÖH ekipleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PÖH ekipleri rehine kurtarma tatbikatı ...
Moda Gaziantep Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Moda Gaziantep Fuarı açıldı
Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE SERVİS MİNİBÜSÜ, KAMYONETE ÇARPTI: 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE SERVİS MİNİBÜSÜ, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.