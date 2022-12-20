Gaziantep'te araç plakalarını bantla kapatan 2 sürücüye ceza kesildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te araç plakasındaki yazıları bantla kapatan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Nizip Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, uygulama noktasında 2 aracın plakasındaki yazıların bantla değiştirildiğini tespit etti.

Ekipler, sürücülere cezai işlem uyguladı.

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