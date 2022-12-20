Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yapan hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı için hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.Ş'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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