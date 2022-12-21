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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef dünyada ilk sırada yer almak

AA

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef dünyada ilk sırada yer almak

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Teknik Sorumlusu İbrahim Acar, "Şu an dünyanın en iyi üçündeyiz. Down futsalı daha büyük evreye getirerek dünyanın birincisi ve yükselen bir değeri olarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz." dedi.

Acar, milli takımın, İtalya'nın Napoli kentinde 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kapsamında Gaziantep'te gerçekleştirdiği kampta, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı 2017'de kurduklarını hatırlatan Acar, 2018'de Avrupa üçüncüsü olduklarını ve bunun kendilerini ciddi şekilde motive ettiğini söyledi.


- "4 etaplı Futsal Türkiye Kupası başlayacak"

Türkiye'de down futsalın gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Acar, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSF) büyük destekleriyle 2023 yılında 4 etaplı Futsal Türkiye Kupası başlayacak. Öncesinde Kocaeli'de Türkiye Kupası diye bir başlangıç yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizin farklı illerinden farklı takımların oluşturduğu bir 4 etaplı futbol ligi oynanacak. Bunun için etapların ön hazırlığını yapıyoruz. Takımlar bizimle iletişime geçiyor. Aynı zamanda milli sporcularımızın da düzenli olarak antrenman yapacağı, her kampa hazır olarak geleceği bir organizasyon olacak. Bizim adımıza mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.


- "Futsalda dünyanın yükselen değeri olduk"

Acar, TÖSSF'nin Türkiye'de son yıllarda dikkat çeken projeler yaptığını ve kendilerini her alanda desteklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Son dönemlerde Down Sendromlular Futsal Milli Takımı olarak dünyanın yükselen değeri olduk. Güney Amerika ülkeleri, Arjantin, Brezilya, Peru, Şili bunlar ön plandaydı öncesinde. Avrupa'da ise İtalya ve Litvanya. Biz de bunların en ön seviyesindeyiz. Tabii bunun en büyük avantajı ülkesine ve engellisine değer veren bir Cumhurbaşkanımızın olmasıdır. Bununla beraber belediyelerimizin desteğiyle down futsal her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Şu an dünyanın en iyi üçündeyiz. Down futsalı daha büyük evreye getirerek dünyanın birincisi ve yükselen bir değeri olarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz."


- "Bizim de var bir hikayemiz"

Engelli bireylerle takım olarak çalışmanın zor olduğunu ama kendilerinin bu işi sevdiğini vurgulayan Acar, "Bu çocuklarla çalışmak bizim için mutluluk. Sıfırdan başladık ve en yüksek evreye çıkabilmek bizim için onur ve mutluluk verici oldu. Bu da ayrıca motivasyon veriyor. Bu çocuklarla 24 saat geçirmek bize çok pozitif artılar sağlıyor. Aslıda şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz kendi içimizde gerçek hayatı yaşıyoruz. Çocuklara her zaman şunu söylüyorum. 'Bizim de var bir hikayemiz'. Bu ortamda bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum kendi adıma." diye konuştu.


"Her özel bireyin yapacağı bir spor branşı vardır"

Acar, 2021 yılında Avrupa Şampiyonu olduklarında sporcuların gözlerinde oluşan mutluluğun tarif edilemez olduğunu anlattı.

Her kampı farklı illerde yaparak o ilde bulunan down sendromlu çocuklara dikkati çekmek istediklerini belirten Acar, şu değerlendirmede bulundu:

"TÖSSF Başkanı Birol Aydın başkanımızın her zaman söylediği bir söz vardır. 'Her özel bireyin yapacağı bir spor branşı vardır' diye. Biz de bu branşların içinde futsalı temsil ediyoruz. Biz farklı illerde kamp yaparak o ildeki down sendromlu çocuklara farkındalık yaratmak istiyoruz. Bunun için belediyelerin önemli katkıları var. Bu kolay gibi görünüyor ama gerçekten zor. Çünkü özel bireylere sahip aileler sadece çocuklarıyla zaman geçirmek zorundalar. Biz 24 saat uçakla Peru'ya gittik. Bir downlu çocuğun bu kadar saat uçakla gitmesi çok zor. Bu evrelere gelebilmek için çaba sarf ettik. Biz de elimizdeki bu başarı hikayemizi farklı illerde kamplar yaparak bunları yansıtmak istiyoruz. Bu çocukların dünyanın her yerinde İstiklal Marşı'nı okutacağına canı gönülden inanıyorum."




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