Gaziantep'te bir evde el yapımı patlayıcı düzeneği malzemesi ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evde el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahimli Mahallesi'ndeki bir evde el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemelerin olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, evde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ele geçirdi, T.K. ve A.Z'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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