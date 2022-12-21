Nurdağı'nda Tarım Kredi Kooperatif Market'inin 2'inci şubesi açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'inin 2. şubesi düzenlenen törenle açıldı.

İlçe Kaymakamı Sinan Korkmaz, açılıştaki konuşmasında, marketin ilçeye hayırlı olmasını diledi.​​​​​​​

Yapılan duanın ardından marketin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, mağaza sorumluları ve vatandaşlar katıldı.

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