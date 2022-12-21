Nurdağı'nda Tarım Kredi Kooperatif Market'inin 2'inci şubesi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'inin 2. şubesi düzenlenen törenle açıldı.
İlçe Kaymakamı Sinan Korkmaz, açılıştaki konuşmasında, marketin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Yapılan duanın ardından marketin açılış kurdelesi kesildi.
Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, mağaza sorumluları ve vatandaşlar katıldı.
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