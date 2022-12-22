Gaziantep'te 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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