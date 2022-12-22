Gaziantep'te sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda, 360 litre kaçak, sahte ve etil alkol ele geçirildi, 35 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkole bağlı ölümleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyu engellemek amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 360 litre kaçak, sahte ve etil alkol, bir miktar uyuşturucu ve cinsel içerikli maddeler ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 35 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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