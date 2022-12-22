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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazişehir Gaziantep FK Derneğinin olağanüstü genel kurulu yapıldı

AA

Gazişehir Gaziantep FK Derneğinin olağanüstü genel kurulu yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nü bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağanüstü seçimli genel kurulu düzenlendi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek aday olan mevcut başkan Cevdet Akınal, oy birliğiyle tekrar bu göreve seçilerek güven tazeledi.

Gaziantep Futbol Kulübü ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği Başkanı Cevdet Akınal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaptığı konuşmada kentini ve futbolu sevdiği için 2 yıl önce başkanlığı kabul ettiğini ifade eden Akınal, şunları kaydetti:

"Bu geçen zamanda maddi olarak zor zamanlar yaşadık. Bu arada şehir arkamızda maalesef durmadı. Şehrin desteğini alsak daha güzel şeyler yapacağız. Telefon açıp, 'Bize reklam verin, yardımcı olun.' diyoruz, 'Ben vermem.' yanıtı alıyoruz. Bunlar yeri geldiği zaman 'Biz Gaziantepliyiz.' diye övünüyorlar. Bu kentin takımının Süper Lig'de olması demek, şehrin de Süper Lig'de olması demektir. Vergi borcumuz vardı. İnşallah bugün yarın onu halledeceğiz. 3 puan silinme konusu vardı. Onu da halletmiş oluyoruz. Medyada çıktığı gibi öyle abartılı bir borcumuz yok. Bizim geçmişten futbolculara sadece aralık dahil 3 aylık borcumuz var. Ayrıca 160 milyon lira da maliye borcumuz var."

Cevdet Akınal başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, şu isimlerden oluştu:

Adnan Ünverdi, Ahmet Fikret Kileci, Ahmet Remzi Tabur, Ayşen Ahi, Batıkan Erkan Tural, Bora Tezel, Emrah Özdağlı, Erhan Özmen, Fahrettin Kaplan, Halit Acar, İzzet Bakır, Kenan Uygur, Mehmet Akıncı, Mehmet Ali Şimşek, Mehmet Cihan Koçer, Mehmet Mesut Çakmak, Hüseyin Ulutaş, Mehmet Salih Öztürk, Mehmet Tuncay Yıldırım, Memik Yılmaz, Mert Bülent Güllüoğlu, Metin Erturhan, Mustafa Kemal Güneş, İbrahim Gümüşoğlu, Samet Bayrak, Sedat Özdinç, Serhat Tümer, Tayyar Şafak Salıcı ve Uğur Şireci.


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