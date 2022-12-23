Gaziantep'te 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Araçtaki Ü.S. ile M.S'nin üst aramasında 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.