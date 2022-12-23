GÜNCELLEME - Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

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DİYARBAKIR/GAZİANTEP (AA) - Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır ve Gaziantep il başkanlıkları yöneticilerinin de bulunduğu 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Diyarbakır merkezli 9 ilde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Gaziantep İl Başkanı E.Ü. ve sözde eş başkanı Z.A'nın da bulunduğu öğrenildi. Diyarbakır'a götürülecek zanlıların adreslerindeki aramalar sürüyor.

Bu arada, adresinde bulunamayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.





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