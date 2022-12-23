Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü ağırlayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Boluspor karşısında forma giyen futbolcular salonda çalıştı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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