Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli tutuklandı

Çırağan sarayı ne zaman yapıldı ve hangi padişahlar yaşadı?

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan 46 zanlıdan 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aralık ayındaki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme destekli özel timleri, titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 41 faili meçhul olay aydınlatılarak 46 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler, mağdur vatandaşlara teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.