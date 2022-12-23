Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan 46 zanlıdan 18'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aralık ayındaki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme destekli özel timleri, titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 41 faili meçhul olay aydınlatılarak 46 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler, mağdur vatandaşlara teslim edildi.