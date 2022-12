Gaziantep Valisi Gül'den 25 Aralık mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Vali Davut Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, her yıl 25 Aralık'ta yiğitliği, fedakarlığı, kahramanlığı, inandığı değerler uğruna ölüme koşa koşa giden aslanların başarısını kutladıklarını belirtti.

Gaziantepliler'in işgal güçleri karşısında hiçbir yerden yardım ve destek almadan büyük bir irade ve dayanma gücüyle direnerek Şahinbey, Karayılan ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde, şehrin dörtte birini şehit verme pahasına şanlı destanı yazdıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalı. Ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Geçmişten gelen ruhla bugün Gaziantepliler her alanda birlikte iş yapabilme kabiliyeti ve hayırseverlik ruhunu temsil eden 'Gaziantep Modeli' ile kazançlarını aynı fedakarlıkla paylaşmaktadır. Kısacası ekmeğini kardeşiyle bölüşerek tüm dünyaya örnek olmakta ve kadim geleneklerini devam ettirmektedir."

