GAÜN İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Şahan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şahan, çevre-yaşam, spor ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar Dumanları" adlı fotoğrafını oylayan Şahan, spor kategorisinde Salih Zeki Fazıloğlu'nun "Messi'nin Peşinde" ve haber kategorisinde ise tercihini Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon Başlıyor" fotoğrafından yana kullandı.



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