Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hacıbaba Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üst aramasını gerçekleştirdi.

Bir miktar uyuşturucuyla yakalanan M.F. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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