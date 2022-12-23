Floor Curling Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

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GAZİANTEP (AA) - Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 21 takımın katılımıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde başladı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, şampiyona Spor Bilimleri Spor Salonu'nda düzenlenen törenle start aldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu belirtti.

Ünilig'in Gençlik ve Spor Bakanlığının en önemli gençlik projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:

"Altı branşta başlayan Ünilig spor faaliyetleri bu sezon itibarıyla 49 branşa çıktı. Geçen sene Ünilig'e toplam 33 bin kişi katılım sağladı. Bu seneki hedefimiz 45 bin. Devletimiz genç sporcularımızı çok önemsiyor. Son dönemde spor yatırımları üniversitelere yapıldı. 1 Ocak 2023 itibarıyla sizin yüzyılınıza, yani Türkiye'nin yüzyılına başlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye şampiyonalarımız ve oyunlarımız olacak. 2022 yılında milli takımlarımız 56 spor branşında 5 bin 200 madalya kazandı. Türkiye artık bir spor ülkesi. İnanıyoruz ki gençlerimizin de gayretiyle yeni yüzyılda ülkemiz hak ettiği yerlere gelecektir."

GAÜN Genel Sekreteri Muhammet Musa Budak ise Gençlik ve Spor Bakanlığının bütün imkanlarıyla üniversitelerde spor yatırımlarının artırılması için ciddi bir gayret içerisinde olduğunu dile getirdi.

Şampiyona, Günay ile Budak'ın başlama vuruşuyla başladı.





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